Cremonese vence Bologna (3-1) fora de casa com 2 gols de Vardy

A equipe bolonhesa, que vinha de nove jogos invicta na Serie A e três vitórias consecutivas, sofreu assim sua primeira derrota no estádio Renato Dall'Ara na temporada.

O Bologna decepcionou sua torcida ao perder em casa por 3 a 1 para a Cremonese, com dois gols do veterano Jamie Vardy, nesta segunda-feira (1º), no jogo que encerrou a 13ª rodada do Campeonato Italiano.

O time comandado pelo técnico Vincenzo Italiano, em desvantagem desde os 31 minutos, foi afundado por Vardy: o ex-jogador da seleção inglesa, de 38 anos, que atuava anteriormente pelo Leicester e chegou ao clube italiano no verão europeu, fez o segundo gol e, em seguida, o terceiro, chegando a quatro gols em nove jogos.

Graças a essa vitória, após três derrotas consecutivas, a Cremonese, de volta à elite do futebol italiano nesta temporada, subiu para a 11ª posição, com 17 pontos.

O Bologna perdeu a chance de voltar ao grupo dos candidatos ao título e permanece em 6º lugar, com 24 pontos, quatro atrás da dupla que lidera o campeonato, Milan e Napoli.

