Comandantes do unidades especiais do Exército britânico acusados de ocultar crimes de guerra no Afeganistão

Autor AFP
Comandantes das forças especiais britânicas ocultarma possíveis crimes de guerra no Afeganistão entre 2010 e 2013, disse um ex-oficial de alta patente em um inquérito público que investigou as alegações, segundo as evidências divulgadas nesta segunda-feira.

A investigação independente, aberta em 2023, examina acusações contra as forças especiais, em particular sobre o assassinato de mulheres e crianças, além de suspeitas de execuções de homens "em idade de combate" que não representavam ameaça.

Nesta segunda-feira, foram divulgados resumos de audiências realizadas a portas fechadas, incluindo o depoimento de um oficial superior, identificado pelo codinome N1466.

Este oficial, que integrou o comando das forças especiais, afirmou ter transmitido o que qualifica como provas que sugeriam um "comportamento criminoso" ao diretor das forças especiais da época, em 2011.

O oficial acrescenta que o diretor das forças especiais que o sucedeu, em 2012, também não tomou nenhuma atitude.

Trata-se do oficial de maior patente a afirmar que as provas de crimes de guerra foram deliberadamente ocultadas.

"Fiquei perturbado com o que suspeitava firmemente ser a execução ilegal de pessoas inocentes", declarou.

