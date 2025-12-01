Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Augsburg demite seu treinador após cinco meses

Augsburg demite seu treinador após cinco meses

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O clube alemão Augsburg anunciou nesta segunda-feira (1º) a demissão de seu treinador, Sandro Wagner, ex-auxiliar do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, após cinco meses no cargo.

O Augsburg, atualmente em 14º lugar na Bundesliga com apenas 10 pontos em 12 jogos, afirmou em um comunicado à imprensa que a decisão foi tomada "em comum acordo" com o treinador de 38 anos, apesar de um contrato que, teoricamente, iria até 2028.

Sob o comando de Wagner, a equipe teve seu pior início de temporada desde 2011, ano em que conquistou o acesso à primeira divisão alemã.

Com 27 gols sofridos em 12 partidas, o time possui a pior defesa da Bundesliga.

kas/bm/dam/raa/aam/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar