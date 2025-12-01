Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2025

Américas

 SAN ISIDRO (Argentina) - Audiência preliminar para o novo julgamento sobre a morte de Diego Maradona na Argentina - 

 BOGOTÁ (Colômbia) - Escândalo por suposta infiltração de uma guerrilha em órgãos de inteligência e no Exército da Colômbia -  (até 6 de Dezembro)

 (+) MÉXICO (México) - México abre a maior fossa coletiva do país para encontrar desaparecidos -  (até 6 de Dezembro)

Europa

 PARIS (França) - Crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo: o ex-líder rebelde Roger Lumbala é julgado em Paris -  (até 19 de Dezembro)

 BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

QUARTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2025

Américas

 LOS ANGELES (Estados Unidos) - Leitura de sentença de Dr. Salvador Plasencia, que forneceu drogas a Matthew Perry -  17H00

QUINTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2025

Américas

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB - (julho a setembro) -  10H00

internacional

