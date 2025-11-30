Zelensky nomeia ex-embaixadora nos EUA como assessora para reconstrução e investimentos

Em mensagem publicada no X, Zelensky afirmou que Markarova "continuará apoiando nosso país" a partir do novo posto, e reiterou que o objetivo estratégico de Kiev vai além da defesa imediata contra a Rússia.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou neste domingo que nomeou a ex-embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Oksana Markarova, como sua assessora para Reconstrução e Investimentos, em meio ao esforço de manter o apoio internacional ao país e preparar o terreno para a fase de reconstrução pós-guerra.

Segundo ele, a prioridade segue sendo "garantir a capacidade da Ucrânia de se defender" e resistir à agressão russa em grande escala. "Apesar de todos os desafios, continuamos a fornecer à Ucrânia as armas necessárias, os sistemas de defesa aérea e os recursos suficientes para sua resiliência interna", disse na publicação.

Zelensky, porém, destacou que o "objetivo de longo prazo" é dar ao país condições para se reconstruir após os combates e retomar um "desenvolvimento econômico normal". "Esta é uma tarefa para o governo da Ucrânia, todas as nossas instituições e o setor empresarial ucraniano, e acredito que todos os que puderem ajudar a Ucrânia nesse esforço devem fazê-lo."

No novo cargo, Markarova deverá aconselhar o presidente em temas como melhoria do ambiente de negócios, aumento da resiliência financeira do Estado, atração de investimentos e planejamento da reconstrução em conjunto com parceiros estratégicos.

"Fico feliz que Oksana continue fazendo parte da equipe do nosso Estado", escreveu Zelensky, agradecendo ainda "a todos que apoiam a Ucrânia".