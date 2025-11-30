Villarreal vence Real Sociedad (3-2) e deixa Real Madrid provisoriamente em 3º

O Villarreal derrotou a Real Sociedad por 3 a 2 em San Sebastián, conquistando três pontos que colocam a equipe provisoriamente na segunda colocação da LaLiga, dois pontos atrás do líder Barcelona e à frente do Real Madrid. Também dois pontos atrás do Barça, o Real Madrid tem a chance de retomar a liderança também neste domingo (30), mas precisa vencer o Girona fora de casa às 17h (horário de Brasília).

O Villarreal garantiu sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol, embora tenha precisado de um gol de Antonio Moleiro nos acréscimos (90'+5) para isso. A equipe havia ficado em vantagem com gols de Ayoze Pérez (31') e do próprio Moleiro (57'). A Real Sociedad se mostrou tão irregular quanto tem sido nesta temporada: conseguiu empatar com gols de Carlos Soler (60') e Ander Barrenetxea (87'), mas foi incapaz de segurar pelo menos um ponto, sofrendo sua sexta derrota em 14 rodadas disputadas. O Barcelona subiu para o topo da tabela do Campeonato Espanhol após derrotar o Alavés por 3 a 1 no Camp Nou, no sábado, enquanto o Atlético de Madrid consolidou sua quarta posição, três pontos atrás dos catalães, depois de vencer o Oviedo por 2 a 0.

Barça e Atleti vão se enfrentar na terça-feira, em Barcelona, em uma partida antecipada da 19ª rodada da LaLiga, que coincide com a Supercopa da Espanha, que será disputada na Arábia Saudita no início de janeiro. Pelo mesmo motivo, o Real Madrid vai receber o Athletic Bilbao na quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu. Uma diferença de dez pontos se abriu entre o quarto e o quinto colocados na LaLiga, dependendo dos resultados deste domingo do Betis no clássico contra o Sevilla e da partida entre Espanyol e Celta de Vigo.

--- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília): - Sexta-feira: Getafe - Elche 1 - 0

- Sábado: Mallorca - Osasuna 2 - 2 Barcelona - Alavés 3 - 1