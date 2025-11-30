Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tiroteio em salão de festas na Califórnia deixa quatro mortos

Autor AFP
Tipo Notícia

Quatro pessoas morreram e 10 ficaram feridas em um tiroteio na noite de sábado na cidade de Stockton, Califórnia, informou a polícia, um crime executado durante o fim de semana de Ação de Graças. 

O tiroteio aconteceu em um salão de festas da localidade, que fica ao nordeste de San Francisco, pouco antes das 18h00 (23h00 de Brasília), informou em uma entrevista coletiva a porta-voz do xerife do condado de San Joaquín, Heather Brent.

As vítimas, que incluem "jovens a adultos", foram levadas para hospitais locais, afirmou Brent, antes de acrescentar que as informações sobre o caso ainda são limitadas.

"O que confirmamos neste momento é que havia uma família celebrando em um salão de festas. Temos 14 vítimas do tiroteio e quatro delas morreram", disse.

"Os indícios iniciais sugerem que teria sido um incidente direcionado. Os investigadores estão explorando todas as possibilidades neste momento", acrescentou.

"Pedimos a qualquer pessoa com informações, gravações de vídeo ou que tenha testemunhado qualquer parte deste incidente que entre em contato imediatamente com o escritório do xerife do condado de San Joaquín", afirmou a porta-voz.

Nenhum suspeito foi identificado até o momento.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, foi informado sobre o tiroteio, indicou seu gabinete nas redes sociais.

Desde o início do ano, 504 tiroteios em massa foram registrados nos Estados Unidos, incluindo o de Stockton, segundo a ONG 'Gun Violence Archive'.

A organização define os tiroteios em massa como aqueles em que quatro ou mais pessoas são atingidas pelos disparos.

