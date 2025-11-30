Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Recall da Airbus em aviões A320 afeta grandes companhias aéreas

Fabricante emitiu aviso para 6 mil jatos e 350 operadores após incidente em pleno voo. Problema em software provocou cancelamentos e atrasos. Aéreas brasileiras dizem que não serão afetadas.A Airbus fez um recall imediato de 6 mil de suas aeronaves do tipo A320 – mais da metade da frota global do modelo e o mais vendido do mundo – na noite desta sexta-feira (28/11), com impactos internacionais sobre o tráfego aéreo. O aviso foi emitido após uma análise interna da fabricante europeia de aviões constatar que um problema de software pode ter contribuído para a perda repentina de altitude de um avião operado pela aérea low-cost americana JetBlue em outubro. O recall, endereçado a 350 operadores, parece ser um dos maiores em 55 anos de história da empresa e ocorre poucas semanas depois de o A320 superar o Boeing 737 como o modelo mais entregue, informou a agência de notícias Reuters. Na maior parte dos casos, o problema pode ser resolvido com o resgate de uma versão anterior de um software. Mas a mudança precisa ser feita antes que os aviões possam voltar a voar. Em cerca de mil aeronaves, porém, a Airbus diz que é preciso fazer mudanças de hardware que podem demorar algumas semanas. O recall provocou atrasos e cancelamentos de voo – principalmente na Ásia, onde os aviões A320 são bastante usados em voos de curta distância, especialmente na Índia e na China. Aéreas europeias como a AirFrance e a Lufthansa tiveram alguns voos cancelados, enquanto a colombiana Avianca suspendeu a venda de bilhetes até 8 de dezembro após anunciar que o recall afetava mais de 70% de sua frota. No Brasil, onde o A320 é operado pela Latam e pela Azul, as companhias anunciaram que o recall não terá impacto sobre voos domésticos. Mas a Latam informou que o recall afeta um "número limitado de aviões das afiliadas da Colômbia, Chile e Peru", e que informará os passageiros sobre "qualquer impacto operacional". Perda de altitude em voo da JetBlue O incidente que motivou o recall da Airbus ocorreu num voo da JetBlue em 30 de outubro que voava de Cancun, no México, a Newark, em Nova Jersey. O avião teve uma perda súbita de altitude, ferindo 15 pessoas a bordo, e acabou pousando antes na Flórida. Segundo a Reuters, documentos internos da Airbus rastrearam o problema até um sistema de voo chamado ELAC (sigla em inglês para "computador dos profundores e ailerons"), que é essencial para manobras de subida e descida. A fabricante concluiu, após avaliar o episódio, que a radiação solar intensa pode corromper dados essenciais para o funcionamento dos controles de voo da família de aeronaves A320. ra (Reuters, AP, AFP, ots)

