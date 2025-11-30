Quatro estrangeiros ficam feridos em ataque atribuído a colonos na Cisjordânia

Três italianos e uma canadense foram atendidos, neste domingo (30), no hospital de Jericó após sofrerem agressões de colonos na Cisjordânia ocupada, denunciou uma das vítimas à AFP, que pediu para permanecer no anonimato. O grupo estava na região de Duyuk, a oeste de Jericó, no centro da Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, disse uma integrante do grupo que a agência de imprensa oficial palestina Wafa qualificou de "ativistas internacionais".

"Dormíamos à noite (...), dez colonos encapuzados chegaram, dois tinham armas de fogo, alguns, paus", contou a mulher. "Eles me deram golpes no rosto, nas costelas, no quadril", acrescentou. "Isso durou de 10 a 15 minutos. Em seguida, pegaram todas as minhas coisas. Roubaram meu passaporte, telefone, bolsa, cartões bancários, e depois foram embora", acrescentou. Segundo o diretor do hospital público de Jericó, Riyad Eid, os quatro estrangeiros chegaram "esta manhã" e tiveram alta depois.