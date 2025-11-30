HONDURAS ELEIÇÕES: Honduras elege presidente entre esquerda e direita, sob ameaça de Trump

Os hondurenhos votam para presidente neste domingo (30) em uma eleição acirrada e sob a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pediu votos para o candidato de direita Nasry Asfura sob pena de cortar a ajuda ao país da América Central.

O papa Leão XIV chegou ao Líbano neste domingo (30) com uma mensagem de paz para um país assolado por uma crise endêmica e que se recupera de uma guerra com Israel, após uma visita à Turquia, onde defendeu a unidade dos cristãos.

O balanço das inundações catastróficas que atingiram Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka nos últimos dias subiu neste domingo (30) e as autoridades relataram mais de 900 mortos e centenas de desaparecidos.

Ucrânia e EUA discutem plano para encerrar o conflito com a Rússia

Uma delegação da Ucrânia e funcionários de alto escalão dos Estados Unidos participam de uma reunião neste domingo na Flórida com o objetivo de "criar um caminho" para que o plano de Washington para encerrar a guerra com a Rússia garanta a soberania ucraniana.

Número de mortos em incêndio de Hong Kong sobe para 146

O número de mortos no incêndio que devastou um complexo de arranha-céus residenciais em Hong Kong subiu para 146, informou neste domingo (30) a polícia.

Netanyahu solicita oficialmente indulto em seu julgamento por corrupção

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que enfrenta um julgamento por corrupção, anunciou neste domingo (30) que apresentou um pedido formal de indulto ao presidente Isaac Herzog, alegando que os prolongados processos judiciais estão dividindo o país.

