Papa Leão XIV chega ao Líbano para levar esperança a região devastada pela guerra

O Papa Leão XIV desembarcou no Líbano neste domingo, onde pretende levar uma mensagem de esperança ao povo local e fortalecer uma comunidade cristã crucial no Oriente Médio. Ele chegou ao Líbano num momento delicado para o pequeno país mediterrâneo, após anos de crises sucessivas. Ele está cumprindo uma promessa do Papa Francisco, que desejava visitar o país há anos, mas não pôde fazê-lo devido ao agravamento de sua saúde.

O Líbano é a segunda etapa da primeira viagem oficial do Papa Leão XIV ao exterior, depois de sua visita à Turquia para marcar um importante aniversário cristão, em um momento em que o país, predominantemente muçulmano sunita e com mais de 85 milhões de habitantes, se posiciona como um intermediário fundamental nas negociações para pôr fim aos conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza. Antes de voar para Beirute, o papa tinha dois compromissos importantes em Istambul: uma oração na Catedral Apostólica Armênia e uma liturgia divina com o Patriarca Ecumênico Bartolomeu, líder espiritual dos cristãos ortodoxos do mundo, cujo convite foi o que motivou sua visita. Leão XIV entrou em procissão na catedral armênia em meio a uma nuvem de incenso, enquanto um coro masculino entoava cânticos. Ele elogiou o "corajoso testemunho cristão do povo armênio ao longo da história, muitas vezes em meio a circunstâncias trágicas". Era uma referência ao massacre de armênios pelos turcos otomanos durante a Primeira Guerra Mundial. O Papa Francisco havia classificado o massacre como um "genocídio", irritando a Turquia, que nega que tenha ocorrido um genocídio. Leão XIV foi mais diplomático em suas declarações em solo turco.