Oficiais de EUA e Ucrânia se reúnem na Flórida para discutir plano de paz

Oficiais de Estados Unidos e Ucrânia estão reunidos na Flórida neste domingo, 30, para discutir um possível acordo de paz para a guerra da Ucrânia. O encontro ocorre após reuniões entre negociadores americanos e ucranianos em Genebra e Abu Dhabi na última semana. A delegação americana é chefiada pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. O enviado especial do presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente Jared Kushner também estarão presentes.

Já Kiev enviou, aos EUA, Andrii Hnatov, o chefe das forças armadas da Ucrânia; Andrii Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia; e Rustem Umerov, chefe do conselho de segurança da Ucrânia, segundo um comunicado do presidente ucraniano Volodmir Zelenski. O então principal negociador ucraniano Andriy Yermak renunciou ao cargo de chefe de gabinete de Zelenski na sexta-feira, 28, em meio a denúncias de corrupção. Durante as conversas na semana passada na Suíça, Yermak falou com jornalistas ao lado de Rubio. Zelenski afirmou na rede social X que a delegação ucraniana iria "trabalhar de forma rápida e substantiva nas etapas necessárias para terminar a guerra". Em um discurso no sábado, 29, o líder ucraniano disse que os americanos estavam "demonstrando uma abordagem construtiva". Negociações

Os diplomatas dos dois países devem se concentrar em revisar o plano proposto de 28 pontos de Trump, que foi desenvolvido após negociações entre Washington e Moscou. Essa fórmula foi criticada por ser demasiadamente favorável às demandas russas. Inicialmente, ele previa que a Ucrânia cedesse toda a região oriental do Donbass para a Rússia - um ponto de discordância para Kiev. O plano - que Trump desde então minimizou como um "conceito" ou um "mapa" a ser "ajustado" - também imporia limites ao tamanho do Exército ucraniano, bloquearia o país de entrar na Otan, e exigiria que a Ucrânia realizasse eleições em 100 dias. Negociadores indicaram que o plano foi reduzido de 28 para 19 pontos, mas não está claro como suas disposições foram alteradas.

O presidente americano afirmou na terça-feira, 25, que irá despachar Witkoff para Moscou na semana que vem para conversar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ataques continuam Apesar das negociações, os bombardeios continuam na Ucrânia. No sábado, 29, drones e mísseis russos atingiram Kiev e mataram pelo menos três pessoas. Durante a madrugada de domingo, ataques de drones feriram 19, segundo autoridades locais.