Netanyahu apresenta pedido formal de indulto

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que enfrenta um julgamento por corrupção, apresentou um pedido formal de indulto ao presidente Isaac Herzog, informou neste domingo (30) o gabinete do chefe de Estado.

"O gabinete do presidente está ciente de que se trata de um pedido extraordinário, que acarreta implicações significativas. Após receber todas as opiniões relevantes, o presidente analisará o pedido de forma responsável e sincera", afirma o gabinete de Herzog em um comunicado.