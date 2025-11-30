Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netanyahu apresenta pedido formal de indulto

Autor AFP
Tipo Notícia

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que enfrenta um julgamento por corrupção, apresentou um pedido formal de indulto ao presidente Isaac Herzog, informou neste domingo (30) o gabinete do chefe de Estado.

"O gabinete do presidente está ciente de que se trata de um pedido extraordinário, que acarreta implicações significativas. Após receber todas as opiniões relevantes, o presidente analisará o pedido de forma responsável e sincera", afirma o gabinete de Herzog em um comunicado.

Em um vídeo divulgado por seu gabinete, Netanyahu afirma estar convencido de que o "fim imediato do julgamento ajudará muito a acalmar os ânimos e promoverá a ampla reconciliação de que nosso país tanto precisa"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu ao presidente israelense no início do mês para solicitar que concedesse o indulto a Netanyahu, que nega ter cometido irregularidades nos processos judiciais em curso.

