Manchester United vence Crystal Palace de virada (2-1) e sobe para 6º no Inglês

O Manchester United saiu atrás no placar, mas venceu o Crystal Palace por 2 a 1 no Selhurst Park e subiu provisoriamente para a sexta posição na Premier League, na primeira partida deste domingo pela 13ª rodada do campeonato inglês.

Os 'Red Devils' saíram atrás no placar com um pênalti convertido pelo francês Jean-Philippe Mateta no primeiro tempo (36'), mas conseguiram virar o jogo com gols do holandês Joshua Zirkzee (54') e de Mason Mount (63').