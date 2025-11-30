Inundações na Ásia deixam mais de 800 mortos

O balanço das inundações catastróficas que atingiram Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka nos últimos dias subiu neste domingo (30) para 818 mortos e centenas de desaparecidos. As autoridades dos países afetados lutam para liberar o trânsito nas estradas, remover os destroços e tentar localizar as pessoas desaparecidas após chuvas torrenciais, inundações repentinas e deslizamentos de terra.

No sudeste asiático, a Indonésia, país mais afetado, registrou pelo menos 442 mortes e 402 pessoas desaparecidas, segundo um balanço da agência de gestão de desastres. Na Tailândia, onde pelo menos 162 pessoas morreram em uma das piores inundações da década, as autoridades distribuem ajuda a dezenas de milhares de desabrigados e trabalham para reparar os danos. Na Malásia, as inundações no estado de Perlis (norte) deixaram dois mortos. No sul da Ásia, o Centro de Gestão de Desastres (DMC) do Sri Lanka anunciou neste domingo que pelo menos 212 pessoas faleceram após uma semana de chuvas intensas provocadas pelo ciclone Ditwah, enquanto outras 218 continuam desaparecidas.

- Navios de guerra - Na Indonésia, pelo menos duas cidades da ilha de Sumatra, a mais afetada do país, permaneciam inacessíveis neste domingo. As autoridades anunciaram que dois navios de guerra foram mobilizados nas imediações de Jacarta para entregar ajuda. "Duas cidades precisam de uma atenção especial devido ao isolamento, Tapanuli Central e Sibolga", declarou Suharyanto, diretor da agência nacional de gestão de desastres. Ele espera que os navios de guerra cheguem a Sibolga na segunda-feira.

No vilarejo de Sungai Nyalo, a quase 100 km da capital de Sumatra Ocidental, Padang, o nível da água caiu neste domingo, o que deixou casas, veículos e plantações cobertos por uma espessa lama cinza. As autoridades ainda não começaram a limpar as estradas, informaram vários moradores à AFP, e nenhuma ajuda externa chegou à região. "A maioria dos moradores decidiu ficar, não queriam abandonar suas casas", declarou Idris, 55 anos, que, como muitos indonésios, possui apenas um nome e não tem sobrenome.

Na Tailândia, as autoridades prosseguiam com as buscas por desaparecidos, a distribuição de ajuda e as obras para reparar danos. O governo tailandês implementou medidas de ajuda para as pessoas afetadas pelas inundações, incluindo uma compensação de até dois milhões de bahts (62.000 dólares, 330.000 reais) para as famílias que perderam integrantes na tragédia. As críticas à resposta da Tailândia às inundações aumentaram e dois governantes locais foram suspensos de suas funções.