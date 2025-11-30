Inter de Milão vence Pisa (2-0) com dois gols de Lautaro e é 3ª no Italiano
A Inter de Milão encerrou uma sequência de duas derrotas com uma vitória por 2 a 0 sobre o Pisa neste domingo (30), pela 13ª rodada da Serie A, graças a dois gols de seu capitão, o argentino Lautaro Martínez.
Após perder para o Milan (1 a 0) na semana passada e para o Atlético de Madrid (2 a 1) na quarta-feira, em sua primeira derrota na Liga dos Campeões nesta temporada, a Inter precisava se recuperar contra um time recém-promovido, e conseguiu isso graças ao seu atacante argentino.
'El Toro', que vinha sendo criticado por ter marcado apenas um gol em dois meses na Serie A, cabeceou para o fundo da rede um cruzamento preciso de Francesco Esposito para abrir o placar (69') e, em seguida, selou a vitória aos 83 minutos, completando para o gol um cruzamento de Nicolo Barella.
"Estou feliz com a vitória, que era o que queríamos depois de duas derrotas... Trabalho para a equipe, para mim e para minha família. Deixo que os outros falem", disse o argentino à DAZN.
"Espero que continue assim. Ainda tenho muito tempo de contrato, estou feliz aqui e os torcedores gostam de mim... o time vem em primeiro lugar", acrescentou.
Essa vitória permite que a Inter (3ª colocada) suba provisoriamente ao 'pódio' da Serie A com 27 pontos, empatada com a Roma (2ª), que recebe o Napoli (4º colocado com 25 pontos) neste domingo.
O Milan assumiu a liderança provisória no sábado, após vencer a Lazio por 1 a 0, com um gol do português Rafael Leão.
--- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano:
- Sexta-feira:
Como - Sassuolo 2 - 0
- Sábado:
Genoa - Hellas Verona 2 - 1
Parma - Udinese 0 - 2
Juventus - Cagliari 2 - 1
Milan - Lazio 1 - 0
- Domingo:
Lecce - Torino 2 - 1
Pisa - Inter 0 - 2
Atalanta - Fiorentina
(16h45) Roma - Napoli
- Segunda-feira:
(16h45) Bologna - Cremonese
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Milan 28 13 8 4 1 19 9 10
2. Roma 27 12 9 0 3 15 6 9
3. Inter 27 13 9 0 4 28 13 15
4. Napoli 25 12 8 1 3 19 11 8
5. Bologna 24 12 7 3 2 21 8 13
6. Como 24 13 6 6 1 19 7 12
7. Juventus 23 13 6 5 2 17 12 5
8. Lazio 18 13 5 3 5 15 10 5
9. Udinese 18 13 5 3 5 14 20 -6
10. Sassuolo 17 13 5 2 6 16 16 0
11. Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3
12. Torino 14 13 3 5 5 12 23 -11
13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0
14. Lecce 13 13 3 4 6 10 17 -7
15. Cagliari 11 13 2 5 6 13 19 -6
16. Genoa 11 13 2 5 6 13 20 -7
17. Parma 11 13 2 5 6 9 17 -8
18. Pisa 10 13 1 7 5 10 18 -8
19. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9
20. Hellas Verona 6 13 0 6 7 8 20 -12
