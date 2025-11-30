Inter de Milão vence Pisa (2-0) com dois gols de Lautaro e é 3ª no Italiano

Após perder para o Milan (1 a 0) na semana passada e para o Atlético de Madrid (2 a 1) na quarta-feira, em sua primeira derrota na Liga dos Campeões nesta temporada, a Inter precisava se recuperar contra um time recém-promovido, e conseguiu isso graças ao seu atacante argentino.

A Inter de Milão encerrou uma sequência de duas derrotas com uma vitória por 2 a 0 sobre o Pisa neste domingo (30), pela 13ª rodada da Serie A, graças a dois gols de seu capitão, o argentino Lautaro Martínez.

'El Toro', que vinha sendo criticado por ter marcado apenas um gol em dois meses na Serie A, cabeceou para o fundo da rede um cruzamento preciso de Francesco Esposito para abrir o placar (69') e, em seguida, selou a vitória aos 83 minutos, completando para o gol um cruzamento de Nicolo Barella.

"Estou feliz com a vitória, que era o que queríamos depois de duas derrotas... Trabalho para a equipe, para mim e para minha família. Deixo que os outros falem", disse o argentino à DAZN.

"Espero que continue assim. Ainda tenho muito tempo de contrato, estou feliz aqui e os torcedores gostam de mim... o time vem em primeiro lugar", acrescentou.

Essa vitória permite que a Inter (3ª colocada) suba provisoriamente ao 'pódio' da Serie A com 27 pontos, empatada com a Roma (2ª), que recebe o Napoli (4º colocado com 25 pontos) neste domingo.