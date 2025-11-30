Flamengo é recebido com festa no Rio após conquista do tetra da Libertadores

O avião que transportava a delegação rubro-negra pousou às 9h58, horário local, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, vindo de Lima, onde no sábado o time comandado por Filipe Luís, conquistou o tetracampeonato ao derrotar o Palmeiras por 1 a 0.

O Flamengo, recém sagrou campeão da Copa Libertadores, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo (30) e seguiu imediatamente rumo ao centro da cidade, onde centenas de milhares de torcedores aguardavam seus ídolos para celebrar o título continental.

Após o desembarque, os jogadores do Flamengo seguiram de ônibus, escoltados por policiais em motocicletas, até o centro do Rio, onde a expectativa era de que celebrassem o título da Libertadores diante de cerca de 500 mil torcedores, segundo estimativas da prefeitura.

Os campeões da Libertadores planejam desfilar por 850 metros no centro da cidade, diante de seus torcedores, para exibir o troféu e celebrar a conquista continental com a torcida.

Dezenas de torcedores foram até o aeroporto internacional do Rio para ver seus ídolos, embora a grande maioria já estivesse no centro da cidade horas antes do time rubro-negro aterrissar, comemorando o quarto título da Copa Libertadores.

Além dessa conquista, o Flamengo pode conseguir a 'dupla coroa' nesta semana ao vencer também o Brasileirão.