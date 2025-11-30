Flamengo comemora conquista do tetra da Libertadores em desfile com milhares de torcedores

O Flamengo viveu uma grande festa nas ruas do Rio de Janeiro neste domingo (30), pelo título da Copa Libertadores conquistado no sábado em Lima, com mais de meio milhão de torcedores enfrentando o sol e o calor da cidade para comemorar o triunfo junto com seus ídolos. Após o desembarque no Aeroporto Internacional do Rio às 9h58 (horário de Brasília), o desfile partiu rumo ao centro da cidade, acompanhado por milhares de torcedores em motocicletas e carros.

Um trio elétrico transportou os campeões, que optaram por esperar durante quase três horas pela comissão técnica, que viajou em um voo comercial e chegou com atraso. A euforia das centenas de torcedores que cercavam o aeroporto logo se transferiu para os jogadores do Flamengo, que iniciaram o percurso de 15 quilômetros até o centro da cidade. Ao chegarem ao local, onde milhares de torcedores aguardavam havia horas, o delírio tomou conta de todos os presentes. Os jogadores vestiam camisas do Flamengo com o número 4 e a inscrição "tetracampeão", em alusão aos quatro títulos da Libertadores conquistados em 1981, 2019, 2022 e 2025, que tornaram o Flamengo o clube brasileiro mais vitorioso no torneio continental. Em meio à festa, o troféu da Libertadores apareceu quebrado em meio aos jogadores e remendado com fitas na parte superior, numa tentativa de reparar o dano. Segundo a imprensa brasileira, o troféu quebrou durante as comemorações no gramado do Estádio Monumental, em Lima.

Selfies dos jogadores com a taça, que passava de mão em mão, eram a cena mais comum durante o trajeto. O atacante Pedro, que desfalcou o time na decisão em Lima devido a uma lesão, liderou a comemoração e logo assumiu o microfone e comandou a festa. - "Não tem Mundial" - Como de costume, houve muitas provocações direcionadas aos clubes rivais. O uruguaio Matías Viña, ex-jogador do Palmeiras, cantou o famoso "Palmeiras não tem Mundial", um cântico comum direcionado aos torcedores do Verdão para lembrá-los de que nunca ganharam um torneio intercontinental.

Enquanto isso, o equatoriano Gonzalo Plata não se esqueceu de um dos grandes rivais cariocas, o Vasco da Gama. "Aqui não é Vasco, aqui é Flamengo!", gritou, levando a torcida ao delírio. Pelo microfone, os jogadores pediram calma à torcida após algumas brigas que começaram nas ruas. Danilo, que marcou o gol da vitória, o uruguaio Arrascaeta e Bruno Henrique, assim como o técnico Filipe Luís, foram os mais ovacionados pela torcida.