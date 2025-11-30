EUA propôs a Maduro 'ir para a Rússia', diz senador republicano

Os Estados Unidos, que destacaram um contingente militar significativo na costa da Venezuela, ofereceram ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a opção de "ir para a Rússia" ou outro país, afirmou neste domingo (30) um senador americano. O presidente Donald Trump intensificou drasticamente suas ameaças contra a Venezuela ao advertir no sábado que o espaço aéreo desse país deveria ser considerado "fechado" enquanto as forças armadas americanas mantivessem uma presença significativa na região.

Embora Trump não tenha ameaçado publicamente usar a força contra Maduro, declarou nos últimos dias que os esforços para deter o narcotráfico venezuelano "por terra" começariam "muito em breve". "Aliás, demos a Maduro a oportunidade de sair", disse neste domingo à CNN o republicano Markwayne Mullin, integrante do Comitê das Forças Armadas do Senado dos EUA. "Dissemos que ele poderia ir para a Rússia ou outro país." Quando questionado se Trump planejava atacar a Venezuela, o senador de Oklahoma respondeu: "Não, ele deixou muito claro que não vamos enviar tropas para a Venezuela. O que estamos tentando é proteger nossas próprias costas". Desde setembro, os Estados Unidos lançaram bombardeios contra supostas embarcações de narcotraficantes no mar do Caribe e no oceano Pacífico oriental, com saldo de pelo menos 83 mortos. Washington afirma que Maduro lidera um suposto cartel de drogas.