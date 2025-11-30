Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA propôs a Maduro 'ir para a Rússia', diz senador republicano

Autor AFP
Tipo Notícia

Os Estados Unidos, que destacaram um contingente militar significativo na costa da Venezuela, ofereceram ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a opção de "ir para a Rússia" ou outro país, afirmou neste domingo (30) um senador americano.

O presidente Donald Trump intensificou drasticamente suas ameaças contra a Venezuela ao advertir no sábado que o espaço aéreo desse país deveria ser considerado "fechado" enquanto as forças armadas americanas mantivessem uma presença significativa na região.

Embora Trump não tenha ameaçado publicamente usar a força contra Maduro, declarou nos últimos dias que os esforços para deter o narcotráfico venezuelano "por terra" começariam "muito em breve".

"Aliás, demos a Maduro a oportunidade de sair", disse neste domingo à CNN o republicano Markwayne Mullin, integrante do Comitê das Forças Armadas do Senado dos EUA. "Dissemos que ele poderia ir para a Rússia ou outro país."

Quando questionado se Trump planejava atacar a Venezuela, o senador de Oklahoma respondeu: "Não, ele deixou muito claro que não vamos enviar tropas para a Venezuela. O que estamos tentando é proteger nossas próprias costas".

Desde setembro, os Estados Unidos lançaram bombardeios contra supostas embarcações de narcotraficantes no mar do Caribe e no oceano Pacífico oriental, com saldo de pelo menos 83 mortos. Washington afirma que Maduro lidera um suposto cartel de drogas.

Maduro nega e acusa Washington de recorrer a um pretexto para derrubá-lo, provocar uma mudança de regime na Venezuela e se apoderar das reservas de petróleo do país. No sábado, seu governo ordenou manobras militares na costa venezuelana.

Nos últimos dias, foi registrada atividade constante de aviões de combate americanos a apenas algumas dezenas de quilômetros da costa venezuelana, segundo sites de rastreamento de aeronaves.

O jornal The New York Times revelou que Trump e Maduro haviam conversado recentemente por telefone sobre uma possível reunião nos Estados Unidos.

Tags

eua

