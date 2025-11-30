Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diálogos Ucrânia-EUA na Flórida 'não são fáceis', diz fonte próxima a Kiev

Diálogos Ucrânia-EUA na Flórida 'não são fáceis', diz fonte próxima a Kiev

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As negociações em curso na Flórida entre representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos para abordar o plano americano para pôr fim ao conflito entre russos e ucranianos "não são fáceis", afirmou à AFP, neste domingo (30), uma fonte próxima à delegação de Kiev.

"O processo não é fácil, já que a busca por fórmulas e soluções continua", declarou a fonte, que denominou os diálogos de "construtivos".

bur-ant/rco/an/eg/mvv/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar