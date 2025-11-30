Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Depois de viralizar ao chamar Guaraná de 'horrível', prefeito de Londres muda de opinião

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, publicou em suas redes sociais um novo vídeo provando o refrigerante brasileiro Guaraná. Desta vez, ele tomou a bebida gelada e aprovou.

"Da última vez, minha equipe claramente me deu a bebida quente", disse o inglês. "Essa é uma boa bebida. De verdade, é. Aquilo que vocês me deram era horrível", acrescentou Khan.

Ele agradeceu à primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, por ter lhe enviado novamente a bebida.

Khan esteve no Rio de Janeiro no início de novembro para a Cúpula Mundial dos Prefeitos e gravou vídeo experimentando comidas tipicamente brasileiras.

Ele aprovou brigadeiro, pão de queijo e biscoito de polvilho, mas criticou o refrigerante. "É horrível", afirmou à época. Os brasileiros comentaram em massa na publicação e o instruíram a tomar a bebida gelada. Khan seguiu o conselho.

