Depois de viralizar ao chamar Guaraná de 'horrível', prefeito de Londres muda de opinião
O prefeito de Londres, Sadiq Khan, publicou em suas redes sociais um novo vídeo provando o refrigerante brasileiro Guaraná. Desta vez, ele tomou a bebida gelada e aprovou.
"Da última vez, minha equipe claramente me deu a bebida quente", disse o inglês. "Essa é uma boa bebida. De verdade, é. Aquilo que vocês me deram era horrível", acrescentou Khan.
Ele agradeceu à primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, por ter lhe enviado novamente a bebida.
Khan esteve no Rio de Janeiro no início de novembro para a Cúpula Mundial dos Prefeitos e gravou vídeo experimentando comidas tipicamente brasileiras.
Ele aprovou brigadeiro, pão de queijo e biscoito de polvilho, mas criticou o refrigerante. "É horrível", afirmou à época. Os brasileiros comentaram em massa na publicação e o instruíram a tomar a bebida gelada. Khan seguiu o conselho.