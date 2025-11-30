Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Congresso derruba vetos de Lula para licenciamento ambiental

Parlamentares restabelecem dispositivos do chamado "PL da Devastação" e reinstituem a licença autodeclaratória. Planalto e ambientalistas alertam para riscos à natureza e a comunidades vulneráveis.O Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira (27/11) parte dos vetos presidenciais ao projeto de lei que flexibiliza as regras do licenciamento ambiental. Numa sessão conjunta, os parlamentares optaram pela derrubada de 52 itens, superando em votação o mínimo de 257 de deputados e 41 senadores favoráveis. Na prática, a decisão facilita o licenciamento de atividades que podem causar impacto ambiental. Outros sete dispositivos vetados pela Presidência serão analisados num momento posterior. No início de agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia vetado 63 dos cerca de 400 dispositivos do projeto de lei, chamado por ambientalistas de "PL da Devastação." A reversão parcial vem como uma derrota para o governo, que na véspera emitira uma declaração pública pela manutenção dos vetos. "A eventual derrubada dos vetos pode trazer efeitos imediatos e de difícil reversão," disse o comunicado, citando os rompimentos de barragem em Mariana e Brumadinho , bem como os desastres climáticos no Paraná e no Rio Grande do Sul . "Um país que acabou de sediar a COP30 (...) merece uma legislação robusta e avançada sobre uma das principais ferramentas da proteção ambiental do nosso país." O Planalto e organizações socioambientais argumentam ainda que a derrubada dos vetos coloca em risco os direitos de populações vulneráveis, como povos indígenas e comunidades tradicionais, e a preservação do meio ambiente. Licença autodeclaratória Caiu o veto a um dos pontos mais polêmicos do projeto, a ampliação da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC). Ela funciona mediante uma declaração do próprio empreendedor, que assegura não explorar o meio ambiente de forma ilegal. A concessão da licença se torna, portanto, automática, sem exigência de estudos prévios ou análise técnica para averiguar a veracidade da declaração. A única condição, segundo o projeto original do Congresso, seria que a atividade seja de pequeno ou médio porte e não cause extensa degradação ao meio ambiente. Lula vetara a ampliação da LAC para atividades de médio porte e incluíra mais limites para aquelas de baixo impacto e risco. Com a nova decisão do Congresso, o projeto volta a estreitar as condições em que se exigem estudos de impacto ambiental e a restringir a consulta aos órgãos responsáveis pela proteção de povos indígenas e comunidades quilombolas. Negociações em aberto Líderes partidários concordaram em adiar a apreciação de sete itens que tratam da Licença Ambiental Especial (LAE). O objetivo do dispositivo seria simplificar o licenciamento de obras consideradas estratégicas pelo governo. Críticos argumentam que, ao reduzir de três para uma as fases do processo de licenciamento de obras prioritárias, a LAE poderá flexibilizar a proteção do meio ambiente e de grupos sociais afetados. Para o governo, a alteração poderia gerar insegurança jurídica. Uma medida provisória (MP) enviada por Lula ao Congresso, por sua vez, estabelecia que a LAE entraria em vigor imediatamente, mas sem o modelo monofásico e com um reforço das avaliações técnicas. O texto agora está sendo negociado pela MP. A tramitação acontece num momento de desgaste entre o Planalto e as cúpulas da Câmara dos Deputados e do Senado. No primeiro semestre deste ano, o desmatamento na Amazônia Legal superou, pela primeira vez no governo Lula, o registrado no mesmo período do ano passado. O aumento foi de 27%, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Entre agosto de 2024 e julho de 2025, entretanto, houve redução de 11% em comparação com o período anterior. Foi a terceira menor área anual desmatada desde o início da série histórica, em 1988, e a mais baixa registrada desde 2014. Este texto foi corrigido em 28/11/2025 para informar que o Congresso derrubou 52 vetos presidenciais ao projeto de lei que flexibiliza as regras do licenciamento ambiental, e não 56 . Pedimos desculpas pelo erro. ht/ra (Agência Brasil, ots)

