Chega ao fim votação presidencial em Honduras marcada por advertências de Trump

A votação das eleições gerais em Honduras deste domingo (30) foi concluída, embora alguns centros de votação permaneçam abertos devido ao grande fluxo de eleitores, informou o Conselho Nacional Eleitoral (CNE). 

As eleições ocorreram sob a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de cortar a cooperação com Honduras caso o empresário e candidato de direita, Nasry Asfura, não ganhe a presidência. 

Alguns colégios eleitorais, onde ainda há filas, permanecerão abertos por mais uma hora ou até atender o último eleitor, segundo comunicado do CNE.

