Airbus faz recall de 6 mil aeronaves A320 por falha de software

No Brasil, o A320 é operado pela Latam e pela Azul. Aéreas dizem que voos no Brasil não foram afetados por recall da Airbus / Crédito: Divulgação / Airbus

A Airbus fez um recall imediato de 6 mil de suas aeronaves do tipo A320 – mais da metade da frota global do modelo e o mais vendido do mundo – na noite de sexta-feira (28/11), com impactos internacionais sobre o tráfego aéreo. O aviso foi emitido após uma análise interna da fabricante europeia de aviões constatar que um problema de software pode ter contribuído para a perda repentina de altitude de um avião operado pela aérea low-cost americana JetBlue em outubro.

O recall, endereçado a 350 operadores, parece ser um dos maiores em 55 anos de história da empresa e ocorre poucas semanas depois de o A320 superar o Boeing 737 como o modelo mais entregue, informou a agência de notícias Reuters. Na maior parte dos casos, o problema pode ser resolvido com o resgate de uma versão anterior de um software. Mas a mudança precisa ser feita antes que os aviões possam voltar a voar. Em cerca de mil aeronaves, porém, a Airbus diz que é preciso fazer mudanças de hardware que podem demorar algumas semanas. O recall provocou atrasos e cancelamentos de voo – principalmente na Ásia, onde os aviões A320 são bastante usados em voos de curta distância, especialmente na Índia e na China.

Aéreas europeias como a AirFrance e a Lufthansa tiveram alguns voos cancelados, enquanto a colombiana Avianca suspendeu a venda de bilhetes até 8 de dezembro após anunciar que o recall afetava mais de 70% de sua frota. No Brasil, onde o A320 é operado pela Latam e pela Azul, as companhias anunciaram que o recall não terá impacto sobre voos domésticos. Mas a Latam informou que o recall afeta um "número limitado de aviões das afiliadas da Colômbia, Chile e Peru", e que informará os passageiros sobre "qualquer impacto operacional".