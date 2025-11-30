Afegão que baleou militares em Washington teria se radicalizado nos EUA

O cidadão afegão que atirou em dois agentes da Guarda Nacional em Washington pode ter se radicalizado após chegar aos Estados Unidos, disse a secretária de Segurança Interna em uma entrevista neste domingo (30). Rahmanullah Lakanwal, de 29 anos, é acusado de homicídio pela morte de uma integrante da Guarda Nacional de 20 anos durante um ataque a tiros na última quarta-feira perto da Casa Branca. Outro soldado ficou gravemente ferido.

"Direi que acreditamos que ele se radicalizou desde que veio para o país", disse a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, durante um programa do canal NBC. "Acreditamos que foi através de conexões em sua comunidade e estado de origem, e continuaremos conversando com aqueles que interagiram com ele, que eram membros de sua família, que falaram com eles", disse Noem em outra entrevista à ABC. Lakanwal entrou nos Estados Unidos como parte de um programa de reassentamento após a retirada militar americana do Afeganistão em 2021. Ele foi membro das "unidades zero" dos serviços afegãos, um grupo antiterrorista apoiado pela CIA, segundo a imprensa americana.

Como residente do estado de Washington, Lakanwal dirigiu pelo país para realizar o ataque armado a algumas quadras da Casa Branca, um ato que chocou os americanos na véspera do feriado de Ação de Graças. De acordo com relatos da imprensa, o governo de Donald Trump concedeu asilo a Lakanwal em abril de 2025, mas vários de seus funcionários culpam a administração de Joe Biden por uma supervisão insuficiente durante a ponte aérea afegã. Noem disse ao canal ABC que Lakanwal "talvez tenha sido verificado" após entrar nos Estados Unidos, mas afirmou que isso "não foi feito corretamente".