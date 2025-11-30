AfD restabelece ala jovem sob protestos na Alemanha

Partido de ultradireita quer agora melhor supervisionar o seu "campo de treinamento". Antiga organização juvenil foi extinta após ser oficialmente considerada extremista.O partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) fundou neste sábado (29/11) uma nova organização juvenil chamada Geração Alemanha (Generation Deutschland, em alemão). Sob protestos massivos, mais de 800 participantes aprovaram o estatuto da nova ala jovem - que, ao contrário da sua antecessora, a Alternativa Jovem (Junge Alternative, em alemão), será estreitamente ligada ao partido. O início do evento foi atrasado em duas horas por manifestantes, que bloquearam vias dentro da cidade de Giessen, no oeste alemão, e arredores. O ministro do Interior do governo regional, Roman Poseck, estimou o total de manifestantes entre 25 e 30 mil. Grande parte dos protestos foi pacífica, mas houve também focos de confronto com a polícia, que disse ter usado spray de pimenta depois de ter sido alvo de pedras por manifestantes em um ponto. Em outro caso, a polícia relatou ter usado canhões de água para dispersar um bloqueio por cerca de 2 mil manifestantes, depois que eles se recusaram a se retirar. O mesmo método foi usado contra as pessoas que tentaram entrar à força no centro de convenção onde ocorria o evento da AfD. De cerca de 5 mil policiais mobilizados, 10 a 15 tiveram ferimentos leves, disseram ainda as autoridades. Vários civis com ferimentos leves foram atendidos no hospital universitário da cidade. Os líderes da AfD condenaram os protestos, afirmando que um membro do partido havia sido atacado. A polícia confirmou que um legislador havia sido ferido nos arredores de Giessen, sem oferecer mais detalhes. Extremismo entre jovens A Alternativa Jovem – em grande parte autônoma em relação à AfD – foi dissolvida no fim de março, depois que o partido rompeu laços com a organização juvenil. Os seus membros frequentemente se envolviam em escândalos, causando dores de cabeça à liderança do partido. Agora, a legenda de ultradireita quer ter uma supervisão muito mais próxima sobre a Geração Alemanha, aberta a todos os membros do partido com menos de 36 anos. "A AfD está se esforçando muito para combater a classificação como extremista de direita", afirmou a cientista política Anna-Sophie Heinze, da Universidade de Trier, à DW. "Mas, ao mesmo tempo, também teme as possíveis consequências." Em 2023, o Departamento Federal para a Proteção da Constituição (BfV), o serviço de inteligência interna da Alemanha, disse ter encontrado indícios suficientes de que a Alternativa Jovem tinha aspirações antidemocráticas, razão pela qual deveria ser tratada como organização extremista. O Tribunal Administrativo de Colônia entenderia, no ano seguinte, que a Alternativa Jovem tinha "aspiração seguramente extremista" por defender que todas as pessoas "etnicamente" diferentes sejam expulsas da Alemanha. Também destacou a incitação pelo grupo contra migrantes e requerentes de asilo e as suas ligações com grupos identitários tidos como extremistas. Rompimento ou continuidade? Como a DW mostrou, a ala jovem da AfD se tornou o principal motor de radicalização do partido. Um dos co-líderes partidários, Tino Chrupalla, disse que o partido precisa aprender com os erros do passado e ter jovens ativistas a seu serviço. "Alguns se beneficiaram dos jovens, de sua capacidade de mobilização, mas não tiveram o bem-estar e o futuro dessa juventude em vista o suficiente", afirmou. "Deveríamos ter cuidado mais das novas esperanças jovens em nosso partido. Será diferente no futuro." É típico dos partidos alemães terem alas jovens, que são geralmente mais radicais politicamente. Resta saber se a nova organização jovem da AfD será mais moderada do que a sua antecessora, com pelo menos alguma continuidade esperada. "A nova formação significa, acima de tudo, dar continuidade ao que a Alternativa Jovem começou: ser um campo de treinamento, atrair jovens e, sobretudo, inseri-los na política para o bem do partido," afirmou Kevin Dorow, delegado do estado de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, que foi eleito para o comitê de liderança da Geração Alemanha. A AfD ficou em segundo lugar nas eleições nacionais da Alemanha em fevereiro, com mais de 20% dos votos, e agora é a maior legenda de oposição do país. O partido, com o qual as outras legendas se recusam a trabalhar, continuou a subir nas pesquisas desde então. Cinco dos 16 estados alemães realizarão eleições regionais no próximo ano. Dois deles estão localizados na antiga Alemanha Oriental, onde a AfD é mais forte. ht (dpa, AP)