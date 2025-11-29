Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcedores do Flamengo rezam em Lima pelo tetra da Libertadores antes da final contra o Palmeiras

Torcedores do Flamengo rezam em Lima pelo tetra da Libertadores antes da final contra o Palmeiras

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Torcedores do Flamengo recorreram à sua fé neste sábado (29), visitando igrejas para rezar pela vitória do seu time poucas horas antes da final da Copa Libertadores de 2025 contra o Palmeiras, no Estádio Monumental, em Lima. 

O vencedor se tornará o primeiro time brasileiro a conquistar o torneio quatro vezes. O Independiente, da Argentina, com sete títulos, é o clube mais vitorioso da história da competição. 

Em uma Lima praticamente invadida por milhares de torcedores brasileiros, uma imagem viralizou: a dos fiéis rezando na Igreja Católica Virgen Milagrosa durante sua peregrinação pelo bairro turístico de Miraflores. 

"Vim para conquistar meu tetracampeonato. Hoje o Flamengo vai ganhar de 3 a 0, então vim pedir a São Judas Tadeu que nos abençoe com mais uma vitória", disse à AFP um torcedor de 45 anos, que se identificou como Alexandre. Ele viajou do Rio de Janeiro para Lima com a esposa e a filha.

"Vim pedir a Deus lá em cima para que tudo corra bem. Tenho fé que o Mengão será campeão no Monumental", disse Edson Benavides, de 38 anos, à AFP. Ele viajou da Bahia e esteve presente na final da Copa Libertadores de 2019, em Lima, quando o Flamengo derrotou o River Plate, da Argentina, por 2 a 1. 

Alguns torcedores vestindo camisas rubro-negras se ajoelharam na igreja antes de seguirem para o Estádio Monumental. 

Mais de 50 mil torcedores do Flamengo e do Palmeiras chegaram à capital peruana para assistir à final da Copa Libertadores neste sábado. 

As autoridades peruanas mobilizaram mais de 1.600 policiais para garantir a segurança do jogo em Lima, cidade que se encontra em estado de emergência devido a uma onda de extorsão e assassinatos por encomenda praticados pelo crime organizado.

cm/ljc/ag/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar