Serviço Geológico sobe para laranja o alerta para o vulcão Puracé na Colômbia

O Serviço Geológico Colombiano (SGC) aumentou, neste sábado (29), de amarelo para laranja o alerta para o vulcão Puracé, diante de uma maior probabilidade de que entre em erupção e afete comunidades indígenas e camponeses ao seu redor. O Puracé, próximo à cidade de Popayán (sudoeste), se eleva a mais de 4.600 metros de altura sobre o nível do mar. É um dos vulcões mais ativos e monitorados da Colômbia e registrou uma erupção de magnitude considerável em março de 1977.

O SGC indicou em um comunicado que o maciço apresenta mudanças importantes em sua atividade sísmica, o que "aumenta sua probabilidade de realizar uma erupção considerável, sem significar que seja iminente". O alerta laranja é o anterior ao vermelho, reservado para processos eruptivos. A entidade acrescentou que a atividade sísmica está relacionada com a atual emissão de colunas de gases e cinzas de mais de 1.000 metros de altura. Desde 2021, o vulcão Puracé apresenta mudanças graduais em sua atividade.