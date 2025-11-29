PSG é derrotado na visita ao Monaco (1-0) e pode perder liderança do Francês

Um gol do meia japonês Takumi Minamino no segundo tempo (68') decidiu a partida no Stade Louis II, onde o time da casa precisou lutar arduamente na reta final para segurar a vitória depois de ficar com um jogador a menos aos 80 minutos, com a expulsão do zagueiro alemão Thilo Kehrer, ex-jogador do PSG.

O Paris Saint-Germain, sem inspiração, sofreu sua segunda derrota na Ligue 1 neste sábado (29), pela 14ª rodada, ao perder por 1 a 0 para o Monaco, que se recuperou após ficar afastado dos times do topo da tabela nas últimas semanas.

"Normalmente, prefiro rever os jogos e analisá-los, mas hoje foi mais fácil. Não fomos precisos o suficiente e cometemos muitos erros individuais e coletivos", disse o técnico do PSG, Luis Enrique, após a partida.

"Nenhuma das equipes jogou em um nível muito alto, mas eles jogaram melhor do que nós. Foi, sem dúvida, nossa pior partida da temporada", lamentou o treinador espanhol.

Com 30 pontos, os parisienses agora veem sua liderança na tabela seriamente ameaçada, já que têm dois pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha (2º), que recebe o Toulouse (10º) na última partida deste sábado, e o Lens (3º), que visita o Angers (11º) no domingo.

Caso esses dois perseguidores vençam seus jogos contra equipes que atualmente estão no meio da tabela, o PSG cairá para a terceira posição no campeonato.