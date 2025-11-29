Peru decreta estado emergência na fronteira com o Chile

O Peru declarou estado de emergência na fronteira com o Chile e anunciou que reforçará os controles aduaneiros com militares ante a previsão de uma onda de migrantes sem documentos, assim como para enfrentar a criminalidade, segundo um decreto aprovado pelo governo na sexta-feira. A medida foi anunciada para enfrentar uma eventual chegada de migrantes que poderiam sair do Chile ante a possibilidade de uma vitória eleitoral do candidato à presidência de extrema direita José Antonio Kast, que prometeu expulsar os migrantes em situação irregular.

Na sexta-feira (28), dezenas de pessoas foram bloqueadas na fronteira entre Chile e Peru, de quase 150 quilômetros, onde o principal ponto de passagem fica entre a cidade peruana Tacna e a chilena Arica. Um vídeo publicado pelo governador da região fronteiriça de Arica, quase 2.200 km ao norte de Santiago, mostra dezenas de pessoas tentando sair do Chile pelo posto de Chacalluta-Santa Rosa. O estado de emergência permanecerá em vigor por 60 dias nos distritos fronteiriços de Palca, Tacna e La Yarada-Los Palos, na região de Tacna (sul). A medida também tem o objetivo de "enfrentar a criminalidade e outras situações de violência", segundo o decreto peruano.

"A Polícia Nacional do Peru mantém o controle da ordem interna, com ações de apoio das Forças Armadas", acrescenta o texto. O ministro do Interior do Peru, Vicente Tiburcio, viajou à fronteira em Tacna, onde declarou à imprensa que "o estado de emergência permanecerá em vigor por 60 dias" a partir de 29 de novembro. Soldados serão mobilizados "imediatamente" no posto fronteiriço peruano de Santa Rosa, informou o ministro.

Na sexta-feira, o ministro chileno da Segurança, Luis Cordero, disse que "houve uma concentração de pessoas migrantes que desejam abandonar o país e enfrentaram dificuldades para entrar no Peru". Cordero não especificou o número de migrantes reunidos no local. O ultraconservador Kast, favorito para vencer o segundo turno de 14 de dezembro no Chile contra a candidata de esquerda Jeannette Jara, promete expulsar os 330.000 imigrantes sem documentos, a maioria venezuelanos, que ele associa à onda de insegurança.

- "Ameaça à segurança" - O presidente interino do Peru, José Jerí, havia antecipado a decisão na rede social X. "Não estamos avaliando declarar, vamos declarar o estado de emergência na fronteira com o Chile para gerar tranquilidade diante do risco de entrada de migrantes sem autorização, o que poderia ameaçar a segurança cidadã do nosso país", escreveu Jerí no X.