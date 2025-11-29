EUA VENEZUELA: Trump diz que espaço aéreo da Venezuela deve ser considerado 'fechado'

HONG KONG INCÊNDIO: Hong Kong inicia três dias de luto após incêndio que deixou mais de 120 mortos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (29) que o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela deve ser considerado fechado, em meio a um confronto crescente com o presidente esquerdista Nicolás Maduro.

Milhares de pessoas prestaram homenagem aos 128 mortos no grande incêndio que destruiu um complexo de arranha-céus residenciais em Hong Kong e depositaram flores em sua memória neste sábado (29), dando início a três dias de luto oficial pela tragédia.

PIDE JAYA:

Inundações deixam mais de 600 mortos na Ásia

Mais de 600 pessoas morreram nas inundações provocadas pelas chuvas torrenciais em Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka, segundo os dados oficiais atualizados publicados neste sábado (29).

LIMA:

Peru decreta estado emergência na fronteira com o Chile

O Peru declarou estado de emergência na fronteira com o Chile e anunciou que reforçará os controles aduaneiros com militares ante a previsão de uma onda de migrantes sem documentos, assim como para enfrentar a criminalidade, segundo um decreto aprovado pelo governo na sexta-feira.

WASHINGTON:

EUA congelam decisões sobre asilo após ataque contra guardas em Washington

O governo dos Estados Unidos congelou as decisões de pedidos de asilo no país, informaram fontes oficiais na sexta-feira (28), como parte do endurecimento da política migratória do presidente Donald Trump após o ataque contra dois integrantes da Guarda Nacional em Washington atribuído a um cidadão afegão.

KIEV:

Novos bombardeios russos em Kiev após destituição do braço direito de Zelensky

Drones russos bombardearam novamente Kiev neste sábado (29), poucas horas após o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, destituir seu chefe de gabinete Andrii Yermak, um dos homens mais influentes do país, investigado por corrupção.

ISTAMBUL:

Papa celebra sua primeira missa na Turquia após visitar a Mesquita Azul

O papa Leão XIV celebrou, neste sábado (29), em Istambul, sua primeira missa na Turquia diante de milhares de fiéis, e pela manhã esteve na famosa Mesquita Azul, o primeiro templo muçulmano que visita como pontífice.

PARIS:

Airbus intervém rapidamente nos modelos A320, mas uma centena ficará em solo

A fabricante de aeronaves Airbus, que se viu obrigada a trocar urgentemente um programa de controle de navegação em seus modelos A320, interveio rapidamente em milhares de aviões na sexta-feira e neste sábado (29), embora uma centena de aviões terá que permanecer em solo por mais tempo.

--- Acompanhamento da final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

DOHA:

Piastri vence sprint do GP do Catar e segue na luta pelo título; Norris é 3º e Verstappen 4º

O piloto australiano Oscar Piatri, que luta arduamente pelo título do Mundial de Fórmula 1, venceu a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar neste sábado (29), com seus dois rivais na disputa pelo título, Lando Norris e Max Verstappen, terminando em terceiro e quarto, respectivamente.

