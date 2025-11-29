Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oscar Piastri (McLaren) conquista pole do GP do Catar de F1

Autor AFP
Tipo Notícia

Horas depois de vencer a corrida sprint, o australiano Oscar Piastri (McLaren) garantiu a pole position para o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, neste sábado (29), à frente de seu companheiro de equipe, Lando Norris, atual líder do Mundial de pilotos. 

O holandês Max Verstappen (Red Bull), que, assim como Piastri, ainda pode tirar o título de Norris, vai largar em terceiro. 

Na classificação do campeonato, o britânico tem uma vantagem de 22 pontos sobre seu companheiro australiano na McLaren. A diferença é de 25 pontos em relação a Verstappen.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) terminou a classificação em 14º. Ele vai largar em 19º, já que terá que cumprir a punição recebida por uma batida no GP de Las Vegas.

No domingo, uma vitória será suficiente para Norris garantir o título mundial. 

"Será uma corrida difícil. Muito trabalho, mas incrivelmente divertida", disse ele.

Já o tetracampeão Verstappen precisa terminar à frente do britânico no circuito de Lusail para manter vivas suas chances de título, em uma corrida que, assim como a classificação, será realizada à noite.

No grid, o holandês será seguido pelos dois carros da Mercedes, com o britânico George Russell em 4º e o italiano Andrea Antonelli em 5º. 

A terceira fila será 100% composta por 'estreantes', com o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e o francês Isack Hadjar (Racing Bulls), respectivamente em quinto e sexto, em sua primeira participação no GP do Catar ao volante de um carro de F1.

Os espanhóis Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin) largarão da sétima e oitava posições, respectivamente. 

bur-dam/dr/aam

