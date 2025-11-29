Juventus se reencontra com a vitória ao derrotar o Cagliari (2-1)

Depois de quase um mês de espera, a Juventus voltou a vencer na Serie A com um triunfo por 2 a 1 sobre o Cagliari, neste sábado (29), pela 13ª rodada, graças a dois gols de Kenan Yildiz. O time de Turim vinha de dois empates consecutivos no campeonato italiano, contra o Como (0 a 0) e a Fiorentina (1 a 1), e agora garantiu sua segunda vitória em quatro jogos na competição desde que Luciano Spalletti assumiu o comando técnico, substituindo Igor Tudor.

Sebastián Esposito abriu o placar para o time da Sardenha, atualmente em 14º lugar na tabela, aos 26 minutos, antes de Yildiz liderar a reação 'bianconera'. O atacante turco de 20 anos empatou um minuto depois (27'), e marcou seu segundo gol pouco antes do intervalo (45'+1), chegando a quatro gols na Serie A. A Juventus permanece em sétimo lugar na tabela (23 pontos), mas agora está provisoriamente a quatro pontos da líder Roma (27 pontos), que recebe o Napoli (3º, 25 pontos) no domingo, no jogo mais importante do fim de semana no campeonato italiano. A tarde vitoriosa da Juventus foi ofuscada pela lesão do atacante sérvio Dusan Vlahovic, que marcou três gols na Serie A e três na Liga dos Campeões nesta temporada. Segundo relatos, ele sofreu uma distensão no músculo adutor.

Em outras partidas deste sábado, a Udinese (9ª) se aproximou da zona de classificação para as competições europeias com uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Parma (16º), enquanto o Genoa derrotou o lanterna Hellas Verona (20º) por 2 a 1. Na última partida do dia, o Milan (2º, 25 pontos) pode assumir a liderança provisória se vencer a Lazio (8ª) no San Siro. --- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: Como - Sassuolo 2 - 0 - Sábado:

Genoa - Hellas Verona 2 - 1 Parma - Udinese 0 - 2 Juventus - Cagliari 2 - 1