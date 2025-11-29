Inundações deixam quase 600 mortos na Ásia

Quase 600 pessoas morreram nas inundações provocadas pelas chuvas torrenciais na Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka, segundo os dados oficiais atualizados publicados neste sábado (29). As imagens de ruas inundadas, moradores bloqueados pelas águas e deslizamentos de terra se repetem nos quatro países, após as fortes chuvas que atingiram o sudeste asiático nos últimos dias.

A agência indonésia de gestão de desastres anunciou um balanço de mais de 300 mortos, as autoridades tailandesas informaram pelo menos 162 óbitos no sul do país, o governo do Sri Lanka 132 e as autoridades malaias dois falecidos. Na Indonésia, a província de Sumatra do Norte é a mais afetada, com 166 mortos. Sumatra Ocidental registrou 90 mortes e a região de Aceh, 47. As equipes de emergência tentavam chegar às áreas mais afetadas da turística Sumatra neste sábado. "A água recuou em nossa casa, mas tudo continua coberto de lama", disse Novia, residente de Pidie, em Aceh. "Algumas coisas da casa estão danificadas ou caíram, mas ainda não conseguimos limpá-las".

Firda Yusra relatou que precisou fugir de sua casa com a esposa e o filho, para se abrigar em uma mesquita com outras mil pessoas. "Nós comemos qualquer coisa que esteja ao alcance". Na Tailândia, "o número total de mortos nas sete províncias (afetadas) chega a 162", informou Siripong Angkasakulkiat, porta-voz do governo. Ele disse que mais de 100 pessoas faleceram apenas na província de Songkhla. As águas subiram até três metros na região, que sofreu uma das piores inundações da década.

Para ajudar os necrotérios sobrecarregados, as autoridades disponibilizaram caminhões frigoríficos para armazenar os corpos das vítimas. Na sexta-feira, o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, visitou um abrigo no distrito de Hat Yai, um dos mais afetados, e pediu desculpas por "ter permitido" que a tragédia acontecesse durante seu governo. "O próximo passo é evitar o agravamento da situação", acrescentou o governante, antes de informar que a limpeza do distrito levaria duas semanas.

O governo anunciou auxílios para os afetados, incluindo uma indenização de até 62.000 dólares (330.000 reais) em alguns casos. O descontentamento público aumenta na Tailândia com a gestão da catástrofe. Dois governantes locais foram suspensos por supostas irregularidades. - Malásia e Sri Lanka -