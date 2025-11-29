Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter demite técnico Ramón Díaz após cair para zona de rebaixamento do Brasileirão

Autor AFP
O Internacional de Porto Alegre anunciou neste sábado (29) a demissão do técnico argentino Ramón Díaz e de sua comissão técnica, um dia após a derrota por 5 a 1 para o Vasco e a consequente queda para a zona de rebaixamento, a duas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. 

Díaz, de 66 anos, chegou ao Inter no final de setembro para substituir Roger Machado, demitido devido aos maus resultados. 

O treinador argentino, que tinha contrato até o final de 2026, comandou o Colorado em 13 partidas, com um retrospecto de três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 

O clube gaúcho informou em comunicado à imprensa que, além de Díaz, também deixam a comissão técnica "o auxiliar técnico Emiliano Díaz, os assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Uribarri, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi". 

A retumbante derrota por 5 a 1 para o Vasco na sexta-feira, pela 36ª rodada, somada às vitórias de Santos e Vitória, deixou o Inter na zona de rebaixamento a duas rodadas do fim do campeonato.

A equipe de Porto Alegre tem 41 pontos, a mesma pontuação do Santos, embora com um saldo de gols pior, e um ponto a menos que o Vitória. 

No futebol brasileiro, Díaz também comandou Vasco e Corinthians. Ele salvou os dois times do rebaixamento. 

O Inter vai lutará contra o rebaixamento nas duas rodadas restantes, enfrentando o São Paulo fora de casa na próxima quarta-feira e recebendo o Bragantino em casa na última rodada. 

O Colorado anunciou que o técnico interino Pablo Fernández vai assumir o comando da equipe temporariamente.

