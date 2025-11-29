Guerra entre Israel e Hamas deixou mais de 70.000 mortos em Gaza

Mais de 70.000 pessoas morreram na Faixa de Gaza durante a guerra entre Israel e Hamas, que começou há mais de dois anos, informou, neste sábado (29), o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo movimento islamita. A marca foi superada em meio a um frágil cessar-fogo mediado pelo governo dos Estados Unidos - com acusações dos dois lados de que a outra parte violou a trégua.

O ministério afirmou, em um comunicado, que o número de mortos na guerra chegou a 70.100. Também indicou que, desde o cessar-fogo, que entrou em vigor em 10 de outubro, 354 palestinos morreram vítimas de ações israelenses. Dois corpos chegaram a hospitais da Faixa de Gaza nas últimas 48 horas, acrescentou o ministério. Um deles foi retirado dos escombros. A pasta explicou que o aumento em relação ao número anterior aconteceu porque os dados relativos a 299 corpos foram processados e aprovados pelas autoridades. Apesar do cessar-fogo, o território palestino continua afetado por uma profunda crise humanitária.