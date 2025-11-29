Governo da Nicarágua concede prisão domiciliar a 40 opositores presos

O governo da Nicarágua concedeu prisão domiciliar, neste sábado (29), a 40 presos políticos, enquanto cresce a pressão dos Estados Unidos contra o país e seu principal aliado, a Venezuela, informou a imprensa no exílio e grupos de ativistas. Veículos de comunicação nicaraguenses que operam do exterior, principalmente na Costa Rica, como La Prensa, Confidencial e 100% Noticias, indicaram que o número pode chegar a 40. O governo ainda não se pronunciou.

Segundo o Confidencial, que afirmou basear-se em fontes do sistema penitenciário, "entre os presos de consciência há vários com doenças crônicas, agravadas pelas condições de cativeiro, e maiores de 60 anos". A Grande Confederação Opositora Nicaraguense, que atua no exílio, advertiu em comunicado que não se trata "de uma libertação plena", mas sim de prisão domiciliar, o que "segue mantendo os opositores sob o jugo da ditadura". Em nota publicada no X, o grupo alertou que essas pessoas continuarão submetidas a "tortura psicológica", "assédio sistemático" e "humilhação". Já o Avanza, outro grupo de ativistas nicaraguenses, expressou satisfação com a medida.

O Mecanismo para o Reconhecimento de Pessoas Presas Políticas, uma organização privada, disse em seu relatório de 29 de outubro que havia 77 opositores nas prisões da Nicarágua. A notícia surge a poucas semanas de os Estados Unidos anunciarem se aplicarão tarifas de até 100% à Nicarágua, sob alegações de violações de direitos humanos. A Nicarágua, aliada da Venezuela, é governada pelos copresidentes Daniel Ortega e sua esposa Rosario Murillo.