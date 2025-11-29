Fifa vai testar nova regra sobre atendimento médico para jogadores na Copa Árabe

Qualquer jogador que precisar de atendimento médico devido a um problema físico terá que sair de campo por dois minutos para evitar perda de tempo, anunciou neste sábado (29) a Fifa, que testará essa regra na Copa Árabe. Ao final do torneio, que acontecerá entre os dias 1º e 18 de dezembro no Catar, "os árbitros avaliarão todos os detalhes dessa experiência e tomarão uma decisão", disse Roberto Grassi, chefe dos torneios juvenis da Fifa, à AFP em uma coletiva de imprensa, esclarecendo que nenhuma decisão final foi tomada sobre a medida.

"Estamos testando, pensando a respeito, observando as reações... Depois, consultaremos as partes envolvidas antes de tomar uma decisão", acrescentou. "A Copa Árabe é um torneio importante para a realização desses testes", enfatizou. Por sua vez, o presidente do Comitê de Árbitros da Fifa, Pierluigi Collina, disse à Al Kass TV que a entidade quer tornar o futebol mais atraente e emocionante para todos, especificando que a principal intenção é "acelerar o jogo". Esta nova regra "será aplicada em todos os casos, exceto se o adversário do jogador lesionado receber um cartão amarelo ou for expulso pelo incidente", destacou Collina. "Lesões de goleiros também serão exceção, já que um time não pode jogar sem goleiro", esclareceu.