Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque em bar deixa ao menos sete mortos no México

Ataque em bar deixa ao menos sete mortos no México

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos sete pessoas morreram e outras cinco ficaram gravemente feridas neste sábado (29) em um ataque armado contra um bar na cidade mexicana de Tula, no estado de Hidalgo, informaram as autoridades locais. 

Um boletim da polícia municipal detalhou que quatro das vítimas morreram no local e outras três enquanto recebiam atendimento médico devido aos ferimentos a bala, um fato pouco comum neste distrito do centro do México.

str/sem/mr/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar