Ataque de drones russos deixa um morto e 11 feridos perto de Kiev

Autor AFP
AFP
Tipo Notícia

Um ataque russo com drones matou uma pessoa e deixou 11 feridas nos arredores da capital ucraniana, disse o governador regional neste domingo (ainda sábado, 29, no Brasil). 

"Infelizmente, como resultado do ataque inimigo em Vyshhorod, uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas. Entre elas, há uma criança", escreveu Mykola Kalashnyk no Telegram, após publicar mais cedo que a região de Kiev havia sofrido "mais um ataque com drones do inimigo".

Tags

rússia ucrania

