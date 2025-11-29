Agência Espacial Europeia antecipa ida do 1° alemão à Lua

Primeiro europeu deve chegar ao satélite a partir de 2028, dentro do projeto Artemis, da Nasa. Mas restrições orçamentárias do governo Trump podem comprometer planos.Um astronauta alemão irá à Lua como parte do programa Artemis , da Nasa. O anúncio foi feito pelo chefe da Agência Espacial Europeia (ESA), o austríaco Josef Aschbacher, à margem da reunião do Conselho Ministerial da ESA em Bremen, no norte da Alemanha. "Decidi que os primeiros europeus a voar em uma missão lunar serão astronautas da ESA de nacionalidade alemã, francesa e italiana." "O primeiro voo será de um astronauta alemão", ressaltou Aschbacher, falando na presença da ministra alemã da Pesquisa, Tecnologia e Espaço, Dorothee Bär. Os astronautas alemães da ESA, Alexander Gerst e Matthias Maurer, já enfatizaram diversas vezes o quanto gostariam de ir à Lua. Janela de lançamento abre em 2028 Os EUA pretendem enviar astronautas de volta à Lua com o programa Artemis. No primeiro semestre de 2026, quatro astronautas americanos devem orbitar a Lua durante a missão Artemis 2, com duração aproximada de dez dias. Em 2027, está previsto o pouso de astronautas na Lua pela Artemis 3, a primeira missão do tipo em mais de meio século. A Artemis 4 está atualmente prevista para 2028, mas especialistas esperam atrasos – apenas um astronauta alemão poderá participar desta missão. Nasa e ESA planejam estação lunar A ESA é uma peça fundamental no programa Artemis : o módulo de serviço, fabricado pela Airbus em Bremen, é um componente central da espaçonave Orion, que levará astronautas à órbita lunar. Além disso, a estação espacial Gateway está sendo desenvolvida em conjunto com a Nasa. Ela orbitará a Lua de maneira semelhante à da Estação Espacial Internacional (ISS) ao redor da Terra. Em contrapartida a essa contribuição, foi acordado que três astronautas da ESA participarão das missões Artemis – inicialmente na Gateway e, posteriormente, com o envio de astronautas europeus à Lua. Atualmente, a ESA conta com seis astronautas ativos e dois astronautas de projetos com experiência espacial. Mais cinco astronautas de carreira se juntaram à equipe em 2022. Além da Alemanha, França e Itália são países que também estão entre os maiores contribuintes para a agência espacial europeia. Aschbacher elogiou o desenvolvimento, pela Alemanha, do Módulo de Serviço Europeu (ESM), um dos componentes da espaçonave Orion da Nasa para o programa Artemis; a liderança da Itália no desenvolvimento do Módulo Habitacional Europeu, parte do módulo Gateway; e a liderança da França no desenvolvimento do Módulo Europeu de Reabastecimento para a estação espacial lunar. Musk prefere ir a Marte Mas incertezas políticas permanecem: o presidente dos EUA, Donald Trump, que iniciou o programa Artemis, poderia redirecionar ou interromper o dispendioso programa devido a mudanças políticas e alterações orçamentárias . Trump está cada vez mais focado em missões a Marte. Rumores sugerem que, devido ao custo e à eficiência do programa, ele poderia abrir mão do foguete Space Launch System (SLS), desenvolvido especificamente para o Artemis. O veículo de lançamento é destinado a transportar elementos-chave do Gateway e suas tripulações para a órbita da Lua. Elon Musk, ex-conselheiro de Trump, bilionário da tecnologia e CEO da empresa de foguetes SpaceX, defende abertamente uma missão a Marte. Ele considera a Lua apenas uma "distração". No ano passado, ele descreveu a estrutura do programa Artemis como "altamente ineficiente", um "programa para maximizar empregos" em vez de um para "maximizar resultados". "É necessário algo completamente novo", afirmou Musk. A Nasa, por outro lado, enfatiza a importância do programa lunar como preparação para missões a Marte. Artemis também tem como lema a expressão "Da Lua a Marte", explicou Sean Fuller, gerente de parcerias internacionais do projeto Gateway. Ele afirmou que uma missão direta a Marte é arriscada, e que esse risco precisa ser reduzido, observando que voos à Lua oferecem informações decisivas sobre as condições no espaço. Ambições alemãs O último astronauta alemão a estar na Estação Espacial Internacional (ISS), Matthias Maurer, de 55 anos, tem ambições claras em relação à Lua. "Acho que todo astronauta gostaria de ir à Lua. É um sonho enorme, o meu também", disse à agência de notícias alemã DPA. Outro membro membro do corpo de astronautas da ESA, o alemão Alexander Gerst já participou de duas missões na ISS e diz que também sonha em viajar à Lua. "Basta perguntar a qualquer astronauta: a Lua é, sem dúvida, um destino fascinante", afirmou. md/ra (EFE, DPA, AFP, Reuters)