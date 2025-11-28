Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Weverton pode ser surpresa no Palmeiras para final da Libertadores

Autor AFP
A presença do goleiro Weverton na entrevista coletiva do Palmeiras nesta sexta-feira (28), véspera da final da Copa Libertadores contra o Flamengo, deixou aberta a possibilidade de jogar depois de três semanas afastado por lesão.

Weverton, de 37 anos, não joga desde meados de outubro devido a uma fratura na mão direita. Desde então, o titular do Verdão no gol tem sido Carlos Miguel.

"O chefe é quem sabe", brincou o goleiro, sentado ao lado do técnico Abel Ferreira na sala de imprensa do Estádio Monumental de Lima.

"O mais importante é que Palmeiras saia vencedor", destacou Weverton. "Temos um objetivo que é buscar o título, independentemente de quem [Abel] escolher para entrar no campo", acrescentou.

O experiente goleiro disse estar preparado para jogar após o trauma da fratura.

"Uma lesão é o pior momento para um atleta", disse Weverton, bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras em 2020 e 2021. 

"É uma grande oportunidade de conquistar uma vez mais América" e "o momento de colocar a cereja no bolo", concluiu.

Tags

palmeiras flamengo

