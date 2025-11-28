Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha em alta após feriado do Dia de Ação de Graças

Autor AFP
A bolsa de Nova York fechou no azul nesta sexta-feira (28), em uma sessão mais curta no dia seguinte ao feriado do Dia de Ação de Graças e com um mercado motivado pela expectativa de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) baixe os juros em dezembro.

O Dow Jones registrou alta de 0,61%, enquanto o índice tecnológico Nasdaq subiu 0,65% e o ampliado S&P 500 avançou 0,54%.

A bolsa nova-iorquina experimentou uma sessão tranquila e três horas mais curta após o feriado de Ação de Graças, durante o qual os mercados permaneceram fechados.

"O que hoje manteve os investidores otimistas foi a esperança de que o Fed possa baixar suas taxas de juros", disse à AFP o analista Sam Stovall, da CFRA.

Vários indicadores econômicos dos Estados Unidos publicados durante a semana reforçaram a hipótese dos operadores de que os juros do Fed serão reduzidos em um quarto de ponto percentual durante a reunião do comitê de política monetária, em 9 e 10 de dezembro.

Entre os preços da produção que permanecem altos e a confiança dos consumidores em queda livre, os dados mostraram uma paisagem inquietante sobre o estado da economia americana.

Mas uma política de flexibilização monetária ajuda no crescimento econômico e, portanto, a aumentar as perspectivas de lucro das empresas.

Os atores do mercado agora esperam "novidades sobre a inflação", principalmente do índice de preços ao consumo (PCE) de setembro, que será publicado na próxima sexta-feira, opinou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Vários indicadores-chave foram publicados com atraso devido ao fechamento do governo federal ("shutdown") de 43 dias, que afetou o país. Alguns dados não serão mais divulgados.

