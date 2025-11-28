Trump e Maduro conversaram por telefone e discutiram possível encontro, segundo imprensa americana

O presidente americano, Donald Trump, e seu par venezuelano, Nicolás Maduro, tiveram na semana passada uma conversa por telefone na qual discutiram uma possível reunião nos Estados Unidos, informou o New York Times nesta sexta-feira (28). A ligação ocorre em um momento de aumento da pressão de Washington sobre a Venezuela, com uma importante mobilização militar no Caribe que inclui o maior porta-aviões do mundo.

O governo Trump afirma que seu objetivo é deter o tráfico de drogas do país sul-americano, mas Caracas assegura que os Estados Unidos buscam uma mudança de regime. A Casa Branca não respondeu ao pedido da AFP para confirmar a notícia publicada pelo jornal nova-iorquino, que aponta ainda que o secretário de Estado, Marco Rubio, também participou da chamada. Desde o início de setembro, as forças americanas mataram pelo menos 83 pessoas em mais de 20 ataques contra supostas lanchas do narcotráfico, no Caribe e no leste do Pacífico. Washington ainda não apresentou nenhuma prova de que essas embarcações eram usadas para transportar drogas ou representavam qualquer perigo para os Estados Unidos.