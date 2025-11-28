Trump diz que suspenderá 'permanentemente' migração do 'terceiro mundo'

O presidente Donald Trump anunciou na quinta-feira (27) que planeja suspender a migração para os Estados Unidos de pessoas procedentes de "países do terceiro mundo", um dia após um cidadão afegão ter sido acusado de abrir fogo contra dois integrantes da Guarda Nacional em Washington. Trump afirmou ainda que Sarah Beckstrom, de 20 anos e da Virginia Ocidental, uma das integrantes da Guarda Nacional baleadas perto da Casa Branca, não resistiu aos ferimentos e faleceu na quinta-feira,

"Vou suspender permanentemente a migração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema dos Estados Unidos se recupere totalmente", escreveu Trump nas redes sociais. Ele também ameaçou revogar "milhões" de vistos concedidos durante o governo de seu antecessor, Joe Biden, e "expulsar qualquer pessoa que não seja um ativo para os Estados Unidos". A postagem irritada de Trump, que terminava desejando um feliz Dia de Ação de Graças aos americanos, representa uma escalada nas políticas anti-imigração do segundo mandato do republicano, marcado por uma campanha de deportação em massa. O ataque de quarta-feira, descrito pelas autoridades como uma "emboscada", foi executado contra dois soldados da Guarda Nacional, mobilizada em Washington e outras cidades governadas por democratas como parte do controverso dispositivo de Trump para combater o que considera uma criminalidade violenta e desenfreada.

Trump, de fato, vinculou o tiroteio à sua decisão de mobilizar centenas de soldados da Guarda Nacional na cidade. "Talvez este homem estivesse irritado porque não podia cometer crimes", sugeriu. As autoridades identificaram o suposto autor dos tiros como um afegão de 29 anos que trabalhou com as forças americanas em seu país durante a guerra contra os talibãs e se radicou nos Estados Unidos em 2021, quando Washington retirou suas tropas do Afeganistão. O FBI iniciou uma investigação por terrorismo.

- "Civilização ocidental" - Em suas redes sociais, Trump acrescentou que acabará com todos os benefícios e subsídios federais para os que não são cidadãos americanos. Também indicou que deportará qualquer estrangeiro que represente um risco para a segurança ou que "não seja compatível com a civilização ocidental". "Os objetivos serão perseguidos com o objetivo de alcançar uma redução significativa nas populações ilegais e disruptivas", disse Trump.

"Apenas a MIGRAÇÃO REVERSA pode resolver completamente esta situação", completou. Joseph Edlow, diretor dos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), anunciou na quinta-feira que revisará a situação migratória de cada residente permanente ou titular de um "green card" de 19 países. Afeganistão, Cuba, Haiti, Venezuela, Irã e Mianmar estão entre os países afetados.