Trump anuncia que vai suspender a entrada de imigrantes de países do terceiro mundo nos EUA

O mandatário afirma que a decisão é necessária "para permitir que o sistema dos EUA se recupere totalmente". "Somente a 'imigração reversa' é capaz de sanar essa situação", diz ele em outro trecho. A declaração foi feita em uma sequência de posts na Truth Social.

O presidente Donald Trump anunciou, na madrugada desta sexta-feira, 28, que irá suspender "permanentemente a imigração de todos os países do Terceiro Mundo" nos Estados Unidos. O anúncio acontece um dia após dois soldados da Guarda Nacional americana serem baleados à queima-roupa por um afegão que residia no país desde 2021.

Ironicamente, Trump deseja um "feliz Dia de Ação de Graças", ocorrido na quinta-feira, a todos os "grandes cidadãos e patriotas americanos" que "foram tão gentis em permitir que nosso país fosse dividido, desestabilizado, fragmentado, assassinado, espancado, assaltado e ridicularizado, juntamente com certos outros países tolos ao redor do mundo, por serem 'politicamente corretos' e uns idiotas quando se trata de imigração."

Na quinta, Trump já havia ordenado uma revisão dos green cards de estrangeiros de 19 países (veja lista abaixo) que hoje vivem no país. A lista é a mesma de quando os países foram alvo de restrições de viagem por parte do governo Trump, em junho de 2025.

Lista de países alvos da revisão de green card

1. Afeganistão