Trump afirma que operações contra traficantes venezuelanos começarão 'muito em breve' por terra

O presidente Donald Trump disse na quinta-feira (27) que os esforços para deter traficantes de drogas venezuelanos "por terra" começarão "muito em breve", em um aumento das tensões com Caracas, que afirma que a campanha antidrogas dos Estados Unidos busca derrubar o presidente Nicolás Maduro. Trump fez os comentários durante uma videoconferência com tropas americanas para comemorar o Dia de Ação de Graças. Vários militares participam da ofensiva militar dos Estados Unidos no Caribe denominada "Lança do Sul".

"Nas últimas semanas, eles têm trabalhado para dissuadir os traficantes de drogas venezuelanos, dos quais há muitos", disse o presidente republicano ao se dirigir a uma unidade da Força Aérea baseada no Texas. Não ficou claro imediatamente a quais ações o presidente se referia especificamente. Desde setembro, as forças americanas atacaram mais de 20 embarcações que supostamente traficavam drogas em águas internacionais, ações que mataram pelo menos 83 pessoas. Especialistas questionam a legalidade dos ataques, que Caracas considera "execuções extrajudiciais". Washington também realizou múltiplas demonstrações de força aérea na região nas últimas semanas, nas quais bombardeiros B-52 e B-1B voaram perto da costa da Venezuela.

Além disso, deslocou para o Caribe o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, acompanhado de navios de guerra e aviões de caça. Ao falar sobre os esforços para deter o narcotráfico na região, Trump destacou: "Quase o detemos, está 85% bloqueado por mar". "Provavelmente vocês notaram que as pessoas não querem fazer entregas por mar, e começaremos a detê-los por terra", afirmou, acrescentando: "Além disso, por terra é mais fácil, e isso começará muito em breve".

- "Interceptar cartéis" - O governo Trump continua aumentando a pressão sobre a Venezuela, apesar de o presidente americano ter declarado recentemente que estava aberto ao diálogo com Maduro. Washington designou na segunda-feira um suposto cartel de drogas venezuelano, o Cartel de los Soles, como uma organização terrorista estrangeira, algo que Caracas classificou como "uma farsa ridícula".

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, viajou à região esta semana. Na quinta-feira, ele e sua esposa passaram o Dia de Ação de Graças a bordo do porta-aviões. O Pentágono publicou um vídeo em que Hegseth aparece servindo o tradicional peru no refeitório e expressando gratidão às tropas por "interceptar cartéis" e "defender o povo americano". Um dia antes, a República Dominicana, aliada dos Estados Unidos no Caribe, informou a Hegseth que Washington poderia usar seu principal aeroporto e uma base aérea para operações contra o narcotráfico.