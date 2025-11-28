Suspeito de ataque a tiros perto da Casa Branca teria atravessado os EUA de carro

O cidadão afegão apontado como principal suspeito de atirar em dois soldados da Guarda Nacional dos Estados Unidos dirigiu do Estado de Washington, na costa oeste, até a capital do País, na costa leste, para cometer o crime, informaram autoridades americanas nesta quinta-feira, 27. A distância da capital de Washington, Seattle, até a capital do País é de 4,4 mil quilômetros. Uma integrante da Guarda Nacional morreu, enquanto o outro está gravemente ferido. Jeanine Pirro, promotora federal do Distrito de Columbia, identificou os feridos, em uma coletiva de imprensa, como sendo a especialista Sarah Beckstrom, de 20 anos, e o sargento Andrew Wolfe, de 24 anos. A Guarda Nacional da Virgínia Ocidental informou que ambos estavam destacados em Washington, D.C., desde agosto.

Beckstrom morreu nesta quinta-feira, enquanto Wolfe segue em estado grave. O gabinete do governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, disse que ele se encontrou com as vítimas, seus familiares e outros membros da Guarda Nacional. O suspeito havia trabalhado em uma unidade especial do exército afegão apoiada pela CIA, agência de inteligência dos EUA, antes de emigrar do Afeganistão, segundo fontes que falaram à Associated Press sob condição de anonimato. Ele se mudou para os EUA em 2021. Jeanine Pirro afirmou que o suspeito, Rahmanullah Lakanwal, lançou um ataque "em estilo de emboscada" com um revólver Smith & Wesson .357. A promotora disse que "ainda é cedo para dizer" quais foram os motivos do suspeito. A presença de tropas na capital e em outras cidades dos EUA tornou-se um ponto de tensão política. O raro ataque a tiros contra membros da Guarda Nacional em solo americano, na véspera do Dia de Ação de Graças, ocorre em meio a disputas judiciais e um debate mais amplo de políticas públicas sobre o uso das Forças Armadas pelo governo Trump para combater o que autoridades descrevem como um problema de criminalidade fora de controle.