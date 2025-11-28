Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reino Unido pré-seleciona 22 estádios em candidatura para sediar Copa feminina de 2035

Autor AFP
Tipo Notícia

As autoridades responsáveis pelo futebol no Reino Unido revelaram nesta sexta-feira (28) as linhas gerais da sua candidatura para sediar a Copa do Mundo feminina de 2035, com 22 estádios pré-selecionados.

O Reino Unido, candidatura única, deverá ser oficialmente designado como anfitrião do Mundial durante o 76º Congresso da Fifa, no dia 30 de abril de 2026, em Vancouver (Canadá), informou nesta sexta a entidade máxima do futebol mundial.

"Receber o Mundial feminino seria um imenso privilégio para as nossas quatro nações", ressaltaram em comunicado os presidentes dos países britânicos (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte).

A equipe da candidatura britânica ressaltou que o torneio com 48 seleções será o maior evento de um único esporte já organizado no Reino Unido.

Seria a primeira Copa do Mundo disputada em solo britânico desde 1966, quando a Inglaterra conquistou seu único título mundial como anfitriã, no masculino.

"Com 63 milhões de pessoas vivendo a menos de duas horas e uma das sedes, seria o torneio mais acessível da história", destacou a equipe da candidatura em comunicado.

Dos 22 estádios pré-selecionados, 16 estão na Inglaterra, com três em Gales, dois na Escócia e um na Irlanda do Norte, distribuídos em 15 cidades. A lista será reduzida para 16.

O primeiro-ministro Keir Starmer disse que a candidatura mostra a paixão do Reino Unido pelo futebol.

"O sucesso das 'Lionesses' [seleção feminina da Inglaterra, atual bicampeã europeia] inspirou meninas de todo o país, e vamos aproveitar esse impulso dando boas-vindas a milhões de torcedores de todo o mundo em um torneio que beneficiará comunidades e empresas nas cidades anfitriãs de todo o Reino Unido", afirmou Starmer.

A partir de 2031, a Copa feminina será disputada por 48 seleções, diante das 32 atuais.

A próxima edição será disputada no Brasil, em 2027.

Para o torneio de 2031, os Estados Unidos, única candidatura apresentada à Fifa, anunciaram em outubro a inclusão de México, Costa Rica e Jamaica.

A Inglaterra defenderá o título europeu como anfitriã em 2028, em torneio organizado em conjunto entre Reino Unido e Irlanda.

