PAPA TURQUIA RELIGIÃO: Leão XIV celebra na Turquia a fé comum com os ortodoxos e encoraja os católicos

EUA MIGRAÇÃO: Trump diz que suspenderá 'permanentemente' migração do 'terceiro mundo'

O número de mortos no pior incêndio registrado em várias décadas em Hong Kong subiu nesta sexta-feira para 128, informaram as autoridades, que destacaram que os alarmes dos arranha-céus residenciais devastados pelas chamas não funcionaram de maneira correta.

O presidente Donald Trump anunciou na quinta-feira (27) que planeja suspender a migração para os Estados Unidos de pessoas procedentes de "países do terceiro mundo", um dia após um cidadão afegão ter sido acusado de abrir fogo contra dois integrantes da Guarda Nacional em Washington.

Leão XIV celebra na Turquia a fé comum com os ortodoxos e encoraja os católicos

O papa Leão XIV encorajou nesta sexta-feira (28) em Istambul a pequena comunidade católica da Turquia, antes de participar de uma oração com os ortodoxos por ocasião do aniversário de 1.700 anos do Concílio de Niceia, considerado um marco fundador do cristianismo.

Trump afirma que operações contra traficantes venezuelanos começarão 'muito em breve' por terra

O presidente Donald Trump disse na quinta-feira (27) que os esforços para deter traficantes de drogas venezuelanos "por terra" começarão "muito em breve", em um aumento das tensões com Caracas, que afirma que a campanha antidrogas dos Estados Unidos busca derrubar o presidente Nicolás Maduro.

As três faces da infiltração da guerrilha no governo da Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, enfrenta um dos piores escândalos a nove meses de deixar o poder. Dois perfis incomuns das forças de segurança e um líder guerrilheiro estão por trás das supostas colaborações que mancham o governo.

México acelera busca de desaparecidos no maior cemitério do país

Elizabeth Álvarez procura seu irmão desde 2013. Após anos de incerteza, há três semanas ela soube que o corpo dele poderia estar em uma vala comum, graças a um projeto para acelerar a identificação de desaparecidos no maior cemitério do México.

Inundações deixam mais de 300 mortos no sudeste da Ásia

O balanço das inundações que afetam o Sudeste Asiático aumentou consideravelmente nesta sexta-feira (28), ao superar a marca de 300 mortos, com pelo menos 145 óbitos na Tailândia e 174 na Indonésia.

(Indonésia inundações clima SriLanka meteorologia Tailândia Malásia, 660 palavras, já transmitida)

Proibição da carne de cachorro gera controvérsia em Jacarta

Alfindo Hutagaol saboreia, em Jacarta, carne de cachorro grelhada acompanhada de arroz e pimentão, um prato cujo comércio agora é proibido na capital indonésia

Chefe de gabinete de Zelensky é investigado por agentes anticorrupção

Os investigadores anticorrupção ucranianos realizaram uma operação de busca na residência de Andriy Yermak, poderoso chefe de gabinete do presidente Volodimir Zelensky, nesta sexta-feira (28), no momento em que Kiev tenta arduamente negociar com os Estados Unidos um plano para encerrar a guerra com a Rússia.

Presidente alemão homenageia em Guernica vítimas do bombardeio nazista de 1937

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, visitou Guernica nesta sexta-feira(28) e tornou-se o primeiro chefe de Estado de seu país a prestar homenagem às vítimas do bombardeio nazista de 1937 nesta localidade basca, transformada em símbolo de denúncia da guerra.

Operação israelense no sul da Síria deixa 13 mortos

As forças israelenses mataram 13 pessoas nesta sexta-feira (28) no sul da Síria, em uma incursão que, afirmaram, tinha como alvo um grupo islamista e terminou como a mais letal desde a queda do presidente Bashar al-Assad há quase um ano.

